Enerji Kentleri Birliği’nin 2025 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Aşgın, Çorum’un 8 bin yıllık bilinen tarihiyle Hattilerden Hititlere, Firiklerden Danişmentlere, Selçuklu ve Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar Anadolu'da kimler yaşamışsa herkesten bir izi olan çok özel bir şehir olduğunu ifade etti.

Çorum’un Hitit medeniyetine başkentlik yapması nedeniyle İstanbul, Ankara, Bursa, Konya ve Edirne gibi bir payitaht kenti olduğunu söyleyen Aşgın, konuşmasında şunları söyledi:

“Bu payitahtın bilinci ve şuuru içerisinde bir payitahta hizmet gördüğümüzün farkındalığıyla hareket ediyoruz ve şehrimizi güzelleştiriyoruz. Bu yönüyle Çorum Yazılıkaya'dan Hattuşa'ya Alacahöyük'ten Ortaköy Şapinuva’ya kadar birçok farklı medeniyete bünyesinde barındıran çok güzel, tarihi kültürel bir mekândır.

Ama diğer boyutuyla baktığımız zaman aynı zamanda Çorum bir tarım şehridir. Türkiye'de tarım amacıyla işlenebilir toprakların oranı %31'dir. Çorum'da bu oran yüzölçümünün %44'üne karşılık gelmektedir ve adeta bir tahıl ambarı konumundadır şehrimiz.

Bu anlamda da çok güçlü bir tarım şehridir. Ama bizi asıl tarif eden Anadolu kaplanları olarak ifade ettiğimiz ticaret ve sanayi anlamındaki Çorum'un gelişmişliğidir. Ve bu anlamda da biz girişimci ruhu olan sanayicimizle, esnafımızla gurur duyuyoruz.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın olduğu bölgede Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum var. Büyükşehir olan Samsun da dâhil olmak üzere üçünün toplamından daha fazla ihracatı Çorum gerçekleştirmektedir.

Ve Çorum 2024 verilerine göre ihracatı en çok artan şehirdir. Yılın tamamına baktığımız zaman Kocaeli'den sonra ihracatını en fazla artıran şehir Çorum'dur.

Bazen, ‘Başkanım bu ihracat rakamlarını leblebi ile mi yapıyorsunuz?’ diyorlar. Benim de onlara cevabım hep şöyle oluyor: ‘Yok, biz bu ihracat rakamlarını altın rafinerimizle yapıyoruz. Makine imalatındaki uluslararası düzeyde çok büyük firmalarımızla yapıyoruz. O ihracat rakamlarını kutlarken leblebiyi yiyoruz. Bizim leblebi sadece ihracat rakamlarımızı kutlarken yediğimiz özel bir ürün.’

Bu anlamda tabii leblebimizde de ayrıca gurur duyuyoruz.”

“YERYÜZÜNDE ENERJİ SAVAŞLARI YAPILIYOR”

Şu an yeryüzünde enerji savaşlarının yapıldığını kaydeden Aşgın, “O zaman bizim kendi kendimize yetmemiz, güneşten, rüzgârdan, sudan elektriğimizi üretmemiz, enerjimizi oralardan üretmemiz bizim geleceğe yönelik olarak bir sorumluluğumuz.

Rüzgâr enerjisinden elektrik üretimine ve yine güneşten enerji üretim santraline kadar tesislerimizin hepsini kurduk. Şimdi de çok kısa süre içerisinde birliğimizin teknik katkı ve destekleriyle beraber hidroelektrik santralimiz için de düğmeye bastık. 53 km'den Alaca ilçemizin bulunduğu yerden barajımızdan suyu Çorum'a getiriyoruz. Su gelirken en azından orada tükettiğimiz elektriğin %50'sini de elektrik santralimizden karşılamak istiyoruz ve bunun için girişimlerimiz tamam, finansımız tamam. Allah'ın izni ile düğmeye basıyoruz ve çok kısa süre içerisinde bunu da tamamlamış olacağız” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi