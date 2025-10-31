Sungurlu Atatürk Meydanı’nda DMD kas hastası Efe Narkuz için kermes düzenlendi.

Sungurlu Eşme köyünden Efe Narkuz için ilçe halkı adeta seferber oldu. Bu kapsamda açılan kermesten elde edilen gelir Efe’nin tedavisi için kullanılacak.

Kermes dualarla yapılan açılışına Belediye Başkanvekili Yılmaz Çağlayan, Başkan Yardımcıları Mehmet Yetik, Ahmet Haşim Özsaray, MHP İlçe Başkanı Ethem Alaf, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.



Efe henüz 8 yaşında ve ne yazık ki DMD kas hastalığıyla mücadele ediyor. Her geçen gün kasları biraz daha zayıflıyor. Efe’nin sağlığına kavuşabilmesi için ilacın bedeli 2,9 milyon dolar.

Efe için Valilik onaylı iban bilgileri:

TR 15 0001 2001 7980 0066 0000 18

Alıcı: Hacı Efe Narkuz