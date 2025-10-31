Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nda, sahipsiz hayvanların korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Çorum İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, ilçe kaymakamları, ilgili kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Toplantının açılışında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Sunumun ardından, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, il genelinde sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik mevcut uygulamalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, Çorum genelinde hayvan refahının artırılması ile insan, hayvan ve çevre sağlığına uygun iş ve işlemlerin yürütülmesine yönelik alınacak tedbirler ve öneriler görüşülerek karara bağlandı.

