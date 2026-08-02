Çorum Valisi Ali Çalgan, Beyoğlu Yayla ve Kültür Şenliği programı kapsamında gittiği Uğurludağ ilçesinde Kaymakamlığı ziyaret etti. Vali Çalgan, Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün’den ilçede yürütülen çalışmalar, kamu hizmetleri ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette ilçenin öncelikli ihtiyaçları ile planlanan projeler ele alınırken, vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı istişarelerin yapıldığı görüşmede, kamu hizmetlerinin niteliğinin artırılması yönünde atılacak adımlar da ele alındı.

Ziyaretin hayırlara vesile olmasını temenni eden Vali Çalgan, özveriyle görev yapan kamu personeline emekleri ve gayretleri dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi