Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, beraberinde tüm ilçe başkanları ve parti yöneticileriyle birlikte Uğurludağ İlçesi’ne geniş kapsamlı bir çıkarma yaptı.

Uğurludağ’da kurum ve kuruluşları, esnafı ziyaret eden CHP heyeti, sahada halkın sorun ve taleplerini dinledi, partinin çözüm önerilerini anlattı.

Yoğun ve sıcak bir ilgiyle karşılanan CHP’li yöneticiler, ziyaretlerini diğer ilçelerle devam ettirecek.

KURUMLARA ZİYARET

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve ilçe başkanları, Uğurludağ İlçesinde sahaya indi.

Uğurludağ İlçe Başkanı Özgür Akşun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaretler oldukça verimli geçti.

Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, Uğurludağ Belediye Başkanı Resmi Torun ve İlçe Emniyet Amiri İsmail Kızıltan’ı makamlarında ziyaret eden Solmaz ve beraberindekiler, ilçenin mevcut durumunu, yapılması gereken öncelikle çalışmaları, bazı hedef ve projeleri ele alarak ilçenin gelişmesi, kalkınması için alınacak tedbirleri masaya yatırdı, görüş alışverişinde bulundu.

Kurum yetkilileri, nazik ziyaretlerinden dolayı CHP heyetine teşekkür etti.

ESNAF VE VATANDAŞLARLA SOHBET

Daha sonra ilçe esnafını ve vatandaşları ziyaret eden Solmaz ve beraberindekiler, yoğun ve sıcak ilgiyle karşılandı.

Vatandaşlar hayat pahalılığından, işsizlikten, yatırım alamamaktan dert yandı, geleceği görememekten, karamsarlıktan bıktıklarını dile getirerek, ülkemizde yeni bir heyecan, yeni bir yönetim kadrosu gerekliliğinden bahsetti.

Vatandaşların sorunları hakkında bilgi alıp partinin çözüm önerileri hakkında bilgi veren Solmaz, CHP olarak iktidara hazır olduklarını, halkın da tek umudu haline geldiklerini, yapılacak ilk seçimde iktidar olacaklarını ve ülkemizi, şehrimizi, ilçelerimizi hak ettiği noktaya getireceklerini, hak-hukuk ve adalet temelinde aydınlık bir geleceğe hep birlikte yürüyeceklerini ifade etti.

Uğurludağ ziyareti sırasında İl Başkanı Dinçer Solmaz’a; Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Alaca İlçe Başkanı Adem Şahin, Bayat İlçe Başkanı Ali Ünlü, Boğazkale İlçe Başkanı Fevzi Helik, Dodurga İlçe Başkanı Süleyman Başar, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, Kargı İlçe Başkanı Hakan Çelik, Laçin İlçe Başkanı Uğur Türkmen, Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Ortaköy İlçe Başkanı Çelebi Ardıç, Osmancık İlçe Başkanı M. Özhan Arslan, Sungurlu İlçe Başkanı Akif Batak, Uğurludağ ilçe Başkanı Özgür Akşun ile bazı parti yöneticileri eşlik etti.

Muhabir: Haber Merkezi