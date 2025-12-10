Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uğurludağ İlçe Başkanlığı, Dünya Engelliler Günü'nde bir ilke imza attı. Özgür Akşun başkanlığındaki CHP Uğurludağ İlçe Yönetim Kurulu, özel bireyleri parti binasında ağırladı.

Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir çok engelli vatandaşı partide ağırladıklarını, ikramlarda bulunduklarını belirten Akşun; “Gün nedeniyle bir nebze engelli yurttaşlarımızın gönlünü almaya, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, engelli yurttaşlarımızın sorunlarını dinlemeye çalıştık. CHP olarak, her zaman Engelli yurttaşlarımızın yanında olmaya, sorunlarını gündemde tutmaya, çözümü noktasında da üzerimize düşeni yapmaya çalışacağımızı belirtmek istiyorum..” diye konuştu.

Akşun, toplumun ayrılmaz bir parçası olan özel bireylerin gününü kutladığını da dile getirdi.

