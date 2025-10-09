Çorum’un Uğurludağ İlçesi’nde CHP’nin yeni ilçe yönetimi mazbata alarak görevine başladı.

CHP Uğurludağ İlçe Başkanı Özgür Akşun ve ekibi, mazbatasını İskilip Adliye Sarayı’ndan aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve beraberindeki parti yöneticileri, Uğurludağ İlçesi’nde yeni belirlenen parti yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Uğurludağ'da mevcut başkan Hünkar Akburu, yeniden aday olmadığı kongrede görevi Özgür Akşun'a bırakmıştı.

Özgür Akşun başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Yusuf İpek, Hünkar Akburu, Enver Yusuf İpek, Ergülü Aksıt, Celal Akburu, Bayraktar Aydınlı, Veli Taraoğlan, Ali Gökbel, Galip Aksıt, Kamil Akburu.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, beraberinde Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, önceki dönem Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, önceki dönem il başkanı Osman Samsunlu, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ve parti yöneticileri ile birlikte Uğurludağ ilçe yönetimini ziyaret etti.

Uzun süredir ilçe başkanlığı görevini sürdüren Hünkar Akburu, görevini ve parti evraklarını yeni başkan Özgür Akşun’a devretti. İl Başkanı Dinçer Solmaz ise emeklerinden dolayı Hünkar Akburu’ya teşekkür etti.

Özgür Akşun ve ekibini de başarılar dileyen Dinçer Solmaz, birlik ve beraberlik içerisinde partiyi iktidara getirmenin çabası içerisinde olacaklarını kaydetti.

Ziyaret sırasında parti çalışmaları ve kongre süreci değerlendirilerek yeni dönem için hedefler konuşuldu.

Özgür Akşun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Başkanı Solmaz ve beraberindekilere teşekkür etti. Akşun, “Çıkmış olduğumuz bu zorlu yolda tek amacımız partimizi iktidara getirmek, hak, hukuk ve adalet tam anlamıyla tesis edilinceye kadar var gücümüzle çalışmaktır. Mazbatamızı alarak bugün itibariyle resmen göreve başlamış bulunuyoruz.

Bu onurlu göreve getirilmemizde emeği geçen önceki dönem İlçe Başkanımız Hünkar Akburu ve yönetimine, delegelerimize ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Bu hayatta beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve desteğini esirgemeyen aileme, çocuklarıma ve tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

