Ziyarette Uğurludağ ilçesinde yürütülen belediye çalışmaları, köylerdeki altyapı ihtiyaçları ve devam eden yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu. İlçenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak projeler üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Vali Ali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine dikkat çekti. Çalgan, “İlimizin her köşesinde vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uğurludağ ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak her projeye destek olmaya hazırız” dedi.

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun ve beraberindeki heyet ise misafirperverliği dolayısıyla Vali Çalgan’a teşekkür ederek, ilçeye yönelik hizmetlerde verdikleri destekten dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi