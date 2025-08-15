İlçe meydanında düzenlenen etkinlikte çocuklarla sohbet eden Torun, çocukların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Torun, bu tür etkinliklerle çocukların sosyalleşmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinliklerde çocuklara milli ve manevi değerleri de anlattıklarını belirten Torun, "Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan, gönüllerindeki iman bizlere umut oldu. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızla geçirdiğimiz bu güzel vakit, günümüzü daha da anlamlı kıldı." dedi.

Remzi Torun ayrıca, yaz Kuran kurslarına katılan öğrencilere teşekkür etti.

Muhabir: AA AJANS