Toplantıda ilçe başkanlarının, belediye başkanlarının, mahalle ve köy muhtarlarının ilettiği talepleri dinleyip not aldıklarını belirten Milletvekili Ahlatcı, “Şehrimizin her köşesinde hizmet çıtasını yükseltmek ve iletilen sorunlara en hızlı şekilde çözüm üretmek için durmadan çalışıyoruz. Teşkilatımız ve yerel yöneticilerimizle el ele vererek Çorum’un her ilçesinde hizmeti artıracağız” dedi.

Yusuf Ahlatcı, görüşmelerde dile getirilen taleplerin takipçisi olacaklarını ve ilgili kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Muhabir: SELDA FINDIK