Çorum’un Uğurludağ ilçesinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Beyoğlu Yayla ve Kültür Şenliği, hafta sonu yoğun katılım ve büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi. Uğurludağ Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, kültürel değerlerin yaşatıldığı ve birlik beraberlik duygularının pekiştirildiği önemli bir buluşma oldu.

Şenliğe katılan Çorum Valisi Ali Çalgan, yayla şenliklerinin kültürel mirasın korunması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yaylaların Türk kültüründeki yerini vurgulayan Çalgan, “Yaylalar Türk’ün yurdudur; edebin, adabın, büyüğe saygının, küçüğe sevginin yaşatıldığı müstesna mekânlardır. Anadolu’nun kadim kültürünü, geleneklerini ve dayanışma ruhunu yaşatan yayla şenlikleri, toplumsal birlik ve kardeşliğimizin en güzel örneklerindendir. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.” ifadelerini kullandı.

Şenliğe katılan misafirlere teşekkür eden Vali Çalgan, herkesin Uğurludağ’dan güzel dostluklar ve unutulmaz hatıralarla ayrılmasını temenni etti. Konuşmasının sonunda organizasyonda emeği geçen Uğurludağ Belediyesi, Uğurludağ Kaymakamlığı ve katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek şenliğin ilçe ve il için hayırlı olmasını diledi.



Programda AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ile Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün de birer konuşma yaptı. Şenlik kapsamında ayrıca Uğurludağ’ın ilçe olmasında önemli katkıları bulunan 17. ve 18. dönem Çorum Milletvekili Ünal Akkaya’ya plaket takdim edildi.

Şenlikte sanatçılar Sami Mert, Tülay Örten Yıldız ve Âşık Gülabi sahne alarak seslendirdikleri türkülerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Gün boyu süren etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Programa Vali Ali Çalgan’ın yanı sıra AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve çok sayıda vatandaş katıldı.