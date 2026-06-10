Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve protokol üyeleriyle birlikte çeltik üretimi yapan çiftçileri ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette çeltik ekim çalışmaları yerinde incelenirken, üreticilerle bir araya gelinerek tarımsal faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Geleneksel çeltik yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği ile verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Teknik ekip tarafından üreticilere su yönetimi, bitki besleme, hastalık ve zararlılarla mücadele ile tarımsal destekler konusunda bilgilendirme yapıldı. Çiftçilerin talep ve önerileri de dinlenerek çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi