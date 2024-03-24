31 Mart Yerel Seçimleri kapsamda esnaf ziyaretlerini sürdüren Faruk Cıdık, çarpık bağ yapılaşmasının önüne geçilerek yatay mimarînin özendirileceğini ifade etti.

Çorum'un, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığını da hatırlatan Cıdık, “En kısa sürede deprem toplanma alanlarını belirleyip, bu alanları kanalizasyon, su, elektrik ve mutfak altyapılarıyla birlikte olası bir deprem sonrasına hazır hâle getireceğiz” dedi.

Öte yandan seçim çalışmalarına hız veren Saadet Partisi Sungurlu Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Güher, ilçe pazarındaki esnaf ve yurttaşlardan destek istedi.

Editör: HABER MERKEZİ