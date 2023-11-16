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Çorum merkeze bağlı Seydim Köyü'nde virane bir evde tek başına yaşam mücadelesi veren 90 yaşındaki yaşlı kadına Çorum Valiliği sahip çıktı. Yaşlı kadın huzurevine yerleştirilecek.

Komşularının yardımları ile hayatını sürdüren, kimsesi olmadığı için temel ihtiyaçlarını dahi gideremeyen yaşlı kadının içler acısı durumu, kamuoyunda büyük üzüntü yaratmıştı. Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, konuyla yakından ilgilendi.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatı üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Seydim Köyüne giderek yaşlı kadının evinde inceleme yaptı.

Nazende Bilgin'in huzurevine yerleştirileceği öğrenildi.