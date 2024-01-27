Edinilen bilgiye göre, Yıldızhan Mahallesi'nde oturan Ahmet Çapan'ı (82) evin bahçesinde yerde hareketsiz gören aile yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Çapan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.