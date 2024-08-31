Mecitözü Gençlerbirliği Kulüp Başkanı ve Çorumspor'un eski efsane futbolcusu Özkan Yaşar, Çorum'un yeni Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yaşar, ziyaretinde İl Müdürü Şahin'e görevinde başarılar dileyerek, sporun gelişimi ve gençlerin desteklenmesi konusundaki düşüncelerini paylaştı. Özkan Yaşar, Çorumspor'daki yıllarının spor camiası için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şehrin spor altyapısının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İl Müdürü Hüseyin Şahin, Yaşar'ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade ederek, Çorum'da sporun her kademede desteklenmesi için birlikte çalışacaklarını vurguladı. Şahin, yerel spor kulüpleri ile iş birliği yapmanın önemine dikkat çekti ve Özkan Yaşar'ın önerilerine açık olduğunu belirtti..

Editör: RIFAT KARA