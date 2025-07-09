Çorum Belediye Meclisi eski üyelerinden Ömer Naci Biçer’in babası Yaşar Biçer toprağa verildi.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yaşar Biçer dün hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi, ikindi namazına müteakip Akşemsettin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, merhumun ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi