Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu, Belediye Başkan Adayı Avukat Yaşar Anaç ve beraberindeki heyet, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyor. Yeniden Refah Partisi heyeti, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’ni (TEMAD) ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüştü.

Çorum TEMAD İl Başkanı Gürol Matpan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Yaşar Anaç, Nuri Kuşçu ve beraberindekiler, sorun ve talepleri dinleyerek, seçimlerde destek istedi.

Matpan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yaşar Anaç ve beraberindekilere teşekkür etti, başarılar diledi.