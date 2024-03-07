Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, kadınların toplumun temel yapı taşları olduğunu ve yaşamın her alanında önemli roller üstlendiklerini belirterek, “Evde, işte, sanatta, bilimde, siyasette ve daha birçok alanda kadınlar emekleriyle ve yetenekleriyle topluma katkı sağlarlar” dedi.

8 Mart Dünya Kadın Emekçileri Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Afacan, bu özel günde kadınların tarih boyunca emekleriyle, mücadeleleriyle ve başarılarıyla kazandıkları hakları ve değerleri bir kez daha hatırlatmak istediklerini söyledi.

Açıklamasında Neşet Ertaş'ın “Kadınlar insandır biz insanoğlu” ifadesine yer veren Afacan, şunları dile getirdi:

“Kadınlar, toplumun temel yapı taşlarıdır ve yaşamın her alanında önemli roller üstlenirler. Evde, işte, sanatta, bilimde, siyasette ve daha birçok alanda kadınlar emekleriyle ve yetenekleriyle topluma katkı sağlarlar.

Ancak, kadınların hakları ve değerleri için mücadele edilmesi gereken alanlar hala mevcuttur. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların hak ettikleri fırsatlara eşit şekilde erişebilmesi için daha fazla çaba gösterilmelidir. Kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve taciz gibi sorunlarla mücadele etmek için toplum olarak birlikte hareket etmeliyiz.

Bu nedenle, 8 Mart Dünya Kadın Emekçileri Günü, kadınların haklarına ve değerlerine olan saygımızı ve desteğimizi bir kez daha vurgulama fırsatıdır. Kadınların yaşamda eşit bir şekilde yer alması ve potansiyellerini tam olarak ortaya koymaları için çaba göstermeye devam edeceğiz.

Bu özel günde, tüm kadın emekçileri ve mücadele veren kadınları selamlıyor ve onların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ