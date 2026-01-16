Kentte, 7 bin 500'ü aşkın öğretmenin görev yaptığı 494 okulda 83 bin 180 öğrenci bugün karne sevinci yaşadı.



Karne töreninde konuşan Vali Çalgan, bugünün çok özel bir gün olduğunu, 2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılının ilk dönemini kazasız belasız, başarılı bir şekilde tamamlamış bulunduklarını kaydetti.



"Bu kısa süreli tatilde dinlenmenizi ve motivasyonunuz üst düzeyde ikinci yarı yıla başlamanızı temenni ediyorum." diyen Çalgan, emekleri için tüm öğretmenlere ve anne babalara teşekkür etti.

"OKULLARIMIZDA HUZUR VE GÜVEN ORTAMI VAR"

Okulların her türlü huzur ve güven ortamında eğitim öğretime devam ettiğini bildiren Çalgan, şunları söyledi: "Emniyet, asayiş ve güvenlik konularında herhangi bir sorunla karşı karşıya değiliz. Okullarımızın etrafında Emniyet mensuplarımız, trafik emniyetinden tutun da diğer akla gelebilecek asayişe müessir herhangi bir olayın meydana gelmemesi için canla başla çalışıyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum."

Çalgan, el birliğiyle Türkiye'nin huzuru, Çorum'un huzuru ve Milli Eğitimimizin başarısı için çalıştıklarını ifade etti.

Karne törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz , İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile birlikte katıldı.