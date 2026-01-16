Türk Eczacıları Birliği’nin iştirak şirketlerinde başlattığı yeniden yapılanma süreci kapsamında, Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, TEBEM İlaç Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) 45. Dönem Merkez Heyeti tarafından, örgüt iştirak şirketlerinde kurumsal kapasitenin artırılması, profesyonel yönetim anlayışının güçlendirilmesi ve inovatif yaklaşımların hayata geçirilmesi amacıyla yeni bir yapılanma süreci başlatıldı.

Bu kapsamda, Türk Eczacıları Birliği’ne bağlı iştirak şirketlerinin yönetim kurulları daha etkin çalışacak şekilde yeniden düzenlendi. Yapılan düzenlemeyle yönetim kurulu üye sayıları azaltılırken, mesleki bilgi birikimi, saha tecrübesi ve katma değer üretme potansiyeli yüksek isimlere görev verildi.

Gerçekleştirilen görevlendirmeler doğrultusunda, Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Erol Afacan, Türk Eczacıları Vakfı kuruluşlarından TEBEM İlaç Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

TEBEM İlaç Sanayi A.Ş., eczacı odaklı üretim ve tedarik anlayışıyla eczane kanalına yönelik sağlık ürünleri alanında faaliyet gösterirken, örgütlü eczacılığın ekonomik ve stratejik gücünü temsil eden önemli iştirak şirketleri arasında yer alıyor.

Çorum Eczacı Odası’nın, köklü kurumsal birikimi ve sahadaki güçlü temsil kabiliyetiyle örgüt merkezine katkı sunmaya devam ettiği vurgulanırken, bu görevlendirmenin eczacılık mesleğinin geleceği açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Muhabir: Haber Merkezi