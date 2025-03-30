EMEKLİLERE ÖTV MUAFİYETİ NELER GETİRECEK?

TBMM gündeminde yer alan yeni düzenlemeye göre, belirli şartları taşıyan emekliler, sıfır kilometre araç alımında ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.

Vergi Muafiyeti Oranları: Önerilen yasa taslağına göre, emeklilerin SGK prim gün sayısı ve maaş miktarı, alacakları vergi indiriminin oranını belirleyecek.

İndirim Oranları: Araç fiyatlarında %30 ila %50 oranında indirim uygulanabileceği belirtiliyor.

Engelliler İçin de Geçerli Olacak mı?

Engelli bireyler için de benzer bir muafiyetin planlandığı ifade ediliyor.

HANGİ ARAÇ MODELLERİ VE ŞARTLAR KAPSAMDA?

Henüz yasa tam anlamıyla netleşmemiş olsa da, ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek araçlarla ilgili detaylar şu şekilde olabilir:

Belirli motor hacmi ve fiyat kriterleri olacak

Yalnızca sıfır kilometre araçlarda geçerli olacak

İkinci el araç alımlarında henüz bir indirim öngörülmüyor

Uzmanlar, bu düzenlemenin hem emeklilere ekonomik anlamda katkı sağlayacağını hem de otomotiv pazarını canlandırabileceğini belirtiyor.

YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM'nin yeni yasama dönemi Ekim ayında başlayacak ve yasa teklifinin bu dönemde ele alınması bekleniyor. Eğer teklif kabul edilirse, resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve emeklilere uygun fiyatlarla sıfır kilometre araç alma fırsatı sunulacak.

ÖTV MUAFİYETİ EMEKLİLERE NELER KAZANDIRACAK?

Mevcut ÖTV oranları düşünüldüğünde, örnek olarak 1 milyon TL değerindeki bir aracın fiyatı, yeni düzenleme ile 500 bin TL'ye kadar düşebilecek. Bu, sabit gelirli emekliler için büyük bir avantaj olacak.

