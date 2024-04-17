Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Futsal Grup Birinciliği Tokat'ta devam ediyor. B grubunda yer alan Çorum temsilcisi Mimar Sinan Ortaokulu ilk maçında Tokat şampiyonu Fevzi Çakmak Ortaokulu'nu 5-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Bugün ikinci maçında Ali Yücel Spor Salonu'nda Amasya Suluova Gazi Ortaokulu ile karşılaşan Çorum temsilcisi bu maçı da Mert (3), Yusuf (2) ve Mehmet'in (2) golleri ile 7-1 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından ikide iki yapan Mimar Sinan Ortaokulu 6 puanla grupta liderlik koltuğuna oturdu. Çorum temsilcisi gruptaki son maçını yarın saat 13.00'de aynı salonda Ordu Şehit Cüneyt Akkuş Ortaokulu ile oynayacak. Bu maçı da kazanması halinde yarı final grubuna adını yazdıracak.

Editör: RIFAT KARA