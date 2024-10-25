Yörüklü Köyü Muhtarı Hacı Gökçetin, köyde bir kuşun uçamayacak kadar güçsüz durumda olduğunu fark etti. Yapılan ilk incelemede puhu kuşu olduğu anlaşılan hayvanın elektrik çarpması sonucu yaralandığı belirlendi. Durum, yetkililere bildirilerek kuşun koruma altına alınması sağlandı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu özel türün, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya geri kazandırılması amaçlanıyor. Yetkililer, bölgedeki vatandaşlara yaban hayatını koruma ve yaralı hayvanlar konusunda duyarlı olma çağrısında bulundu.

Editör: İHA AJANS