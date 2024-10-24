Sungurlu Belediye Başkanlığı, ilçede son günlerde artan hobi bahçesi satışlarıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

Konuyla ilgili Belediye tarafından yapılan açıklamada tarım arazilerinde yapılaşmaya izin verilmeyeceği belirtilerek şu görüşlere yer verildi: “Son günlerde ‘Hobi Bahçesi’’ adı altında imara uygun olmayan tarım arazilerinde bireysel veyahut Kooperatif usulüyle kaçak yapılaşmaya sebebiyet verebilecek bazı girişimlerde bulunulduğu gözlemlenmektedir.

İmara açık olmayan tarım arazilerinde hiç bir yapılaşmaya müsade edilmeyecek olup, kaçak yapıların tespit edilmesi halinde yasal işlemlerin uygulanacağını bildirir, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz”

Editör: SELDA FINDIK