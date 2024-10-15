Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Şenyurt. Sokak’ta ki ikametinde tek başına yaşayan Ceyhan K., evinde düşerek yaralandı. Telefonuna ulaşamayan kadın bastonu ile yere vurarak komşularını uyandırdı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımı ile ikamet kapısını açan ekipler Ceyhan K.’yı yerde yaralı halde yatarken buldu.

Yaşlı kadın sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi2ne kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK