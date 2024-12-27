G.S. idaresinde ki 19 ADV 620 plakalı otomobil, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi’nde kardeşi ile yolun karşısına geçmeye çalışan Z.İ.K.(10)’ye çarptı.

Yere savrulan çocuğa yardım eden kuryenin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan yaralı çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayı gördüğü andan itibaren çocuğa yardım eden ve yaralı çocuk sedyeye alınana kadar yanından ayrılmayarak çocuğu teselli eden Azerbaycan uyruklu motokuryenin davranışı duygulandırdı.