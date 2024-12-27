İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2024 yılında toplam 726 yangına müdahale etti. 77 personel ve 16 araç ile hizmet veren Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangınların yanı sıra, 843 kurtarma operasyonuna imza attı. Ekipler 61 ev, 2 kamu, 38 köy, 31 işyeri, 53 araç, 8 orman, 23 kömürlük, 207 ot, 126 çöp, 59 anız yangınına ayrıca 112 küçük çaplı çeşitli yangınlara müdahalede bulundu.

24 saat hizmet veren ekipler yangın müdahalelerinin yanı sıra kurtarma çalışmalarına da katıldı. 2024 yılında 89 trafik kazasına müdahale eden ekipler, 36 intihar vakası, 56 asansörde kalma, 3 boğulma, 184 su baskını ve 126 kez çeşitli olaylardan dolayı kurtarma hizmeti verdi.

266 HAYVAN KURTARDI

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yıl içerisinde 266 hayvanı mahsur kaldıkları yerlerden kurtardı. Ekipler kurtardıkları hayvanların sağlık durumlarına göre kimi zaman doğal yaşamlarına geri bırakırken kimi zaman Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün güvenli ellerine teslim etti.

Editör: HABER MERKEZİ