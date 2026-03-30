Çorum Belediyesi, zemin etütleri ve geoteknik raporların hazırlanmasında kaliteyi artırmak ve uygulama birliği sağlamak amacıyla sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Çorum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen istişare toplantısında, zemin etütleri ve geoteknik raporların hazırlanma süreçlerinde ortak standartların oluşturulması ele alındı. Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, raporların niteliğinin artırılması ve yapı-zemin etkileşiminin projelere doğru şekilde yansıtılması konuları değerlendirildi.

Toplantıya katılan sektör temsilcileri, sahadaki tecrübelerini ve çözüm önerilerini paylaşarak sürece katkı sundu.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, hazırlanan raporların kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı ve süreçleri net kriterlere dayalı bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti. Yeter, bilimsel veriler ışığında oluşturulacak standartlarla daha öngörülebilir ve verimli bir sistem amaçladıklarını ifade etti.

Yeter ayrıca, toplantıya katılarak görüş ve önerileriyle katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR