Çorum Belediyesi tarafından 2026 yılı yaz sezonunda istihdam edilecek geçici beden işçileri için kura çekimi tamamlandı. 27 Mart’ta sona eren başvuruların ardından, 30 Mart Pazartesi günü saat 09.30’da noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi, Çorum Web TV sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Toplam 1.134 kişinin başvurduğu alım kapsamında, 203 kişilik kontenjan için kura sonucu mülakata katılmaya hak kazanan 609 aday belirlendi.

Geçiçi 2026 noter kura sonuçlarını aşağıdaki adresten öğrenebilirsiniz.

https://www.corumwebtv.com/wp-content/uploads/2026/03/GECICI-2026-NOTER-KURA-SONUCLARI.pdf