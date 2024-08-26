KADMUDER Başkanı Funda Aykaç’ın konuşmasıyla başlayan toplantıda, Hitit Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Meryem Yalçınkaya, yapay zekânın muhasebe ve finansal tablolar üzerindeki etkilerini değerlendirdi; muhasebe süreçlerinin nasıl dönüştürülebileceği ve finansal tabloların daha etkili bir şekilde nasıl modellenebileceği konularını kapsamlı olarak ele aldı.

Katılımcılar, yapay zekanın veri analizindeki gücünü ve finansal raporlamadaki doğruluğunu artırma potansiyelini tartıştı. Ayrıca, yapay zeka algoritmalarının finansal verileri nasıl işleyip analiz edebileceği ve bu süreçlerin muhasebe standartlarına nasıl entegre edilebileceği konusunda çeşitli önerilerde bulunuldu.

Toplantının sonunda, yapay zeka teknolojisinin gelecekteki rolü hakkında stratejik planlamaların yapılması gerektiği sonucuna varıldı.