Çorum Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Zanaatkarlar Kooperatifi’yle anlaşmalarının bulunmasına rağmen, Kooperatif’in kredi borçları ve bu arsanın ipotekli olması nedeniyle, Keresteciler Sitesi için yeni bir yer arayışına girdiklerini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yer talebinde bulunduklarını, bu konuda da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan büyük yardım gördüklerini söyledi.

Çorum Ağaç Pazarı’nda bulunan işyerinde çıkan yangına kısa sürede müdahale eden İtfaiye’ye, Başkan Aşgın’a ve Belediye’nin tüm ilgililerine, ayrıca geçmiş olsun dilekleri nedeniyle Vali Zülkif Dağlı’ya, milletvekillerine, siyasi parti yöneticilerine ve ÇESOB Başkanı Recep Gür başta olmak üzere esnaf odaları başkanlarına, dostlarına teşekkür eden Yücel Şahin, yazılı açıklamasında, Keresteciler Sitesi ile ilgili çıkan haberler konusunda da özetle şunları söyledi:

“Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi ile bir anlaşmamız olduğu doğrudur. Ancak; kredi borçlarının olması, aldığımız arsanın ipotekli olması gibi nedenlerle tüm üyelerimizle bir araya gelerek bedelini nakit olarak verdiğimiz bu yerden vazgeçme kararını ortak aldık ve mevcut kooperatifin iş ve işleyişinin esnafımızın menfaatine olmadığı kararına vararak yeni bir yer arayışına girdik. Yeni bir kooperatif çatısı altında birleşmenin daha faydalı olacağını düşünerek çalışmalarımızı bu yönde şekillendirmeye karar verdik.

Konu ile ilgili olarak; Çevre, Şehircilik Bakanlığına Keresteciler olarak yer talebine ilişkin başvuru ve konunun takip sürecinde; bizlere önder olan ve işlerimizin hızlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iletişime geçerek esnaf dostu bir Başkan olduğunu bir kez daha gösteren Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın ‘a ayrıca teşekkür eder, desteklerinin devamını dilerim.

Keresteci esnafı olarak şehrin ortasında kaldığımızın bilincinde olup, şehrin önünü açmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizin bilinmesini isterim.”