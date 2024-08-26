Piyanist, besteci, orkestra şefi Turan Manafzade, 1991’de Bakü’de doğdu. Daha 6 yaşında müzik eğitimine başladı. Piyano ve orkestra şefliği sınıflarından mezun oldu. 2017’de Azerbaycan Devlet Sanatçısı unvanını aldı. İstanbul’a yerleşip Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Dünyanın en genç orkestra şefi olarak biliniyor. “7 Güzel” isimli 7 kadın sanatçıdan oluşan müzik grubunun şefliğini yapıyor.

Turan Manafzade’nin besteleyip seslendirdiği, Atatürk ve bayram törenleri görselleri ile süslenmiş “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı” klibi büyük ilgi görmüş, pek çok ulusal törende gösterilmiş ve marş olarak çalınmıştı.

Türk-Azeri dostluğunun ve kardeşliğinin bayraktarlarından olan Turan Manafzade, NAMSAN Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı ve İstanbul’dan Stratejist Emre Suer ile birlikte Cumartesi günü gazetemizi ziyaret etti. Kültür ve sanat içerikli sohbete, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın yanı sıra arkadaşımız Aliye Öncel de katıldı.

O sırada CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile İnş.Müh. Sinan Karamanlıoğlu’nun da gazetemize gelmeleriyle, sohbet daha da uzadı ve renklendi.