İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan yapay zeka projesi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2025 Yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı (SOGEP) kapsamında kabul edildi.

“Öğretmenler İçin Yapay Zekâ Farkındalık, Uygulama ve Dönüşüm Atölyesi” isimli projenin sözleşmesi, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi’nin hayata geçireceği proje ilimizdeki öğretmenlerin yapay zekâ alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında eğitimde dijital dönüşüm sürecinin güçlendirilmesi, kurumsal kapasitenin artırılması ve öğretmenlerin çağın gerekliliklerine uygun şekilde donatılması amaçlanıyor. Projenin, eğitimde dijital dönüşüme ivme kazandırması ve öğretmenlerin yeni nesil teknolojilere daha etkin uyum sağlamasına katkı sunması bekleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar, teknolojiyi üreten ve yöneten nesiller yetiştirmenin güçlü bir eğitim sistemiyle mümkün olacağını vurgulayarak, yapay zekâ alanındaki bu adımın hem eğitim camiasına hem de şehre önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Çağlar, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, kazanımın şehre ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Cemil Çağlar ayrıca OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile yapılabilecek işbirlikleri ve projelerle ilgili istişarede de bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi