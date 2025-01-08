Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, Umut Radyo’nun “Çorum Güncesi” programında Meltem Danışman Çınar’ın “Yerel gazeteler için resmi ilana % 32.14 zam yapıldı. Bu yeterli mi?” şeklindeki sorusunu yanıtlarken, önceki iki yıl yüzde 100 oranında zammı onaylayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnet borçlu olduklarını, bu yıl ise Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun, fiyat arttıkça ilan sayısının azalmasını da dikkate alarak 2025 için makul bir zam talebini karara bağladığını, bu oranın Cumhurbaşkanı tarafından aynen onaylandığını hatırlatıp, “Medyanın asıl sorunu, iyilerle kötülerin aynı kefeye konulması ve resmi ilan pastasından hak etmeyenlerin de pay alması” dedi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ın, hak edenle etmeyeni ayırmak için iyi niyetle büyük çaba harcadığını, ancak kötülerin arkasında duran bazı siyasilerin de, sektörün içinden kimi çıkar odaklarının da, ortamı kirleterek seviyeyi aşağı çektiklerini anlatan Mehmet Yolyapar, “Gerek yerel gazetelerde, gerekse internet haber sitelerinde ve genel ifadesiyle sosyal medyada, ciddiyetten, sorumluluk duygusundan uzak o kadar çok kötü örnek var ki…Kurulu düzen, bunları ayıklamak için yeteri kadar çaba harcamıyor. Sivil toplum da sorumluluk almıyor. Ama dejenerasyondan herkes şikayetçi. Peki, sorunu kim çözecek, adaleti kim sağlayacak, seviyeyi kim yükseltecek?” diye konuştu.

Yolyapar, sözlerini şöyle sürdürdü: “2024 yılına girerken şahsen çok kaygılıydım. Bu kaygımı okurlarımla, Çorumlu hemşehrilerimle de paylaştım. Ama sonuçta korktuğumuza uğramadık, çıkmaza girmeden yılı tamamladık. 2025’e yine ciddi kaygılarla adım atıyoruz. Nitelikli gazete çıkarma sorumluluğunu taşıyorsanız, ister istemez giderleriniz de yüksek oluyor. Başta, Basın İlan Kurumu’nun da öngördüğü şekilde ciddi bir kadro ile çalışıyorsunuz. Bu sorunları kâğıt üzerinde çözen istismarcı ise oturduğu yerden kolay para kazanıyor. Devlet de, toplum da bu adaletsizliğe seyirci kalıyor.”

“Çorum’da, esnafı, sanayicisi, iş insanı, siyasetçisi, mesleki ve sivil toplum kuruluşu yöneticisiyle, duyarlı bir kesim var. ÇORUM HABER, bu sayede önemli ölçüde özel ilan ve reklam alabiliyor. Onlara şükran borçluyum. ÇORUM HABER’in yaşaması, nitelikli habercilik hizmetini ve Çorum’un sorunlarına sahip çıkmayı sürdürebilmesi adına, bu desteklerinin devamını bekliyorum. Hatta, daha da güçlü biçimde ÇORUM HABER’e sahip çıkmalarını diliyorum.”

Meltem Danışman Çınar’ın, 2025’ten beklentisini sorması üzerine de Mehmet Yolyapar, önce “barış” ve “adalet” beklediğini, bölgedeki gelişmeler karşısında ülkenin de Çorum’un da, her zamankinden daha fazla hoşgörüye, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularına ihtiyacının olduğunu belirterek, her zamanki sözünü tekrarladı: “Umudu ve sevgiyi yüreğimizden eksik etmeyelim!”