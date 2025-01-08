Çorum’da görev sürelerini tamamlayan Ortaköy İlçe Kaymakam Vekili Muhammed Sağır ile Dodurga İlçe Kaymakam Vekili Hakan Vatansever, Vali Ali Çalgan’a veda ziyaretinde bulundu.

Görüşmede ilimize hizmet eden Kaymakamlar Sağır ve Vatansever, Vali Çalgan’a destekleri için teşekkür ederken, Çorum’daki görevlerini sonlandırdıklarını ifade etti.

Vali Çalgan ise Kaymakamlar Sağır ve Vatansver’e ilimize vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Vali Çalgan ziyaret sonunda kaymakamlara teşekkür belge verdi.

Editör: HABER MERKEZİ