Geçtiğimiz Ağustos ayında İzmir’in Karşıyaka İlçesi Yamanlar Dağı’nda meydana gelen ve geniş bir alana yayılan yangında Çorumlu Karaca ailesinin evi tamamen yanmıştı. Yangında yaralanan Çorumlu hemşehrimiz Yakup Karaca, hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Çorum Merkez Mollahasan Köyü nüfusuna kayıtlı olup, İzmir’de ikamet eden Yakup Karaca, 4 aylık tedavi sürecinde hayata tutunamadı.

Zekine Karaca’nın eşi, Aziz ve Haydar Karaca’nın babası olan Yakup Karaca’nın cenazesi bugün (13 Aralık 2024 Cuma günü) saat 13.30’da İzmir’de Yamanlar Cemevi’nde düzenlenecek Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Doğançay Mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi