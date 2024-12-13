Olay, Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir dövmecinin önüne gelen kişi ya da kişiler tarafından işyerine tüfekle ateş açıldı. Kurşunlar işyerine isabet ederken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, olayın ardından kayıplara karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Editör: İHA AJANS