Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Camiikebir Mahallesi'nde Cuma T.'ye ait ikamette sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Yangının farkedilmesi üzerine evde bulunan 6 kişi sokağa çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, ekipler olay yerine gelmeden bir nedenle yanan eve tekrar giren Ankara'da görevli Astsubay Başcavuş Neşat U.'nun, evden çıkamadığının anlaşılması üzerine ikamete giren ekipler Astsubay'ı baygın halde dısarı çıkarttı.

Dumandan etkilenen ve kalbi duran Neşat U.'yu, sağlık ekipleri ambulansa alarak müdahalede bulundu.

Mecitözü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Astsubay, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi devam eden Neşat U., yoğun bakıma alındı.