Çorum’da bir apartmanın sığınak kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 56. Sokak'ta 4 katlı binanın sığınak kısmında yangın çıktı.
Binadan yükselen dumanları görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sığınakta bulunan eşyaların tutuşması ile çıkan yangın nedeni ile çıkan yoğun duman binanın tamamına yayıldı.
Balkonda mahsur kalan Satılmış Y. ve Menekşe Y., İtfaiye ekiplerince merdiven yardımı ile kurtarıldı.
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında madi hasar meydana geldi.
Dumandan etkilenen Satılmış Y., ambulansta ayakta tedavi edilirken Menekşe Y. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.