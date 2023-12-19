Çorum-Ankara kara yolu Greyder Kavşağı yakınlarındaki kullanılmayan tuğla fabrikasının bahçesinde bulunan katı atık geri dönüşüm tesisinde, elektrik panosundan kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.

Atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın, tuğla fabrikasındaki kurutma alanının çatısına da sıçradı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan Çorum-Ankara kara yolunda trafik akışı normale döndü

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Tuğla fabrikasında yangın çıktı Tuğla fabrikasında yangın çıktı