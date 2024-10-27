Çorum’da bir apartmandan yükselen dumanları görenler itfaiyeden yardım istedi.
Ulukavak Mahallesi Tekceviz 21. Sokak'ta 3 katlı bir apartmandan yükselen yoğun dumanı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adrese gelerek apartmana giren itfaiye ekipleri dumanların merdiven boşluğuna sondürülmeden bırakılan soba kovasından çıktığını belirledi.
Yanan kova itfaiye ekiplerince söndürülürken vatandaşlar kısa süreli panik panik yaşadı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK