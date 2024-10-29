Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Av. Özkan Yandım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 101. Yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Türkiye Cumhuriyeti'mizin 101. kuruluş yıldönümü kutlayarak “Aziz milletimizin karakteri olan bağımsızlık, onur ve gurur günü kutlu olsun” diyen Özkan Yandım, inanç ve değerlerimizin etrafında bir ve beraber olduğumuz sürece vatana, bayrağa, Kur’ana bağlı tek bir Türk kalana kadar, var ve muzaffer olacağımıza inancını dile getirdi.

Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nın kutlamanın gururunu yaşadığını söyleyen BBP İl Başkanı Yandım mesajında şu görüşlere yer verdi; “Cumhuriyetin ışığı yolumuzu aydınlatmaya, bizi her adımda daha ileriye götürmeye devam edecek. Bizler de ecdadımızın kahramanlıklarla yoğurduğu şanlı tarihimizi taçlandırmaya, parlak bir geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Eğitimde, sağlıkta, bilimde, teknolojide, sanatta daha büyük adımlarla ilerleyeceğiz. . Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' sözü hepimizin ortak parolasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm şehitleri rahmet ve minnetle ve şükranla anıyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum.”

Editör: Haber Merkezi