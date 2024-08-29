Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 3.hafta maçında İstanbul’da karşılaştığı Sakaryaspor’la 0-0 berabere kalırken, Teknik Direktörü Ersun Yanal, iddialı açıklamalarda bulundu.

Geride kalan 3 haftada 2 beraberlik, 1 yenilgi alan ve henüz gol atamayan Diyarbakır temsilcisi, galibiyet için gittiği İstanbul’da Sakaryaspor’la 0-0 berabere kalırken, teknik direktör Ersun Yanal maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında oldukça iddialı konuştu. “Önümüzdeki hafta iki sakat oyuncumuz dönecek. Onların da dönmesiyle çok farklı bir takım izleyeceğiz. Takımımız bu sezon Süper Lig’e çıkacak. Bunun için bir planlama yapıldı. Önümüzdeki sezon Süper Lig’de olacağız” dedi.