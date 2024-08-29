Ahlatcı Çorum FK’nın 31 Ağustos Cumartesi günü, 4.hafta maçında konuk olacağı Sakaryaspor, 3.haftanın kapanış maçında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler’le 0-0 berabere kalırken, maçtan sonra açıklamalarda bulunan teknik direktör Suat Kaya, oyuncuları ile gurur duyduğunu ifade ederken, Çorum deplasmanında galibiyet için oynayacaklarını söyledi.

Rakip takımı iyi analiz ettiklerini belirten Suat Kaya, “Bize verilen sürede Amed’i iyi etüt ettik. Oyuncularım söylediğimiz her şeyi yaptılar. 39. dakikada sadece 1 tane şut pozisyonu verdik. Oyunun hakimiydik.

İlk yarı bizim için başarılıydı. Altı pasın içinde 3 top bize geldi, 3’ünde de çerçevenin içine sokamadık ama olacak. İkinci yarıda oyuncu değişikliklerine kadar yine üstün taraf bizdik. Olmadı.

GURUR DUYUYORUM

Oyuncularımla gurur duyuyorum. 60 gündür bir sıkıntımız var inşallah bu hafta sonuna kadar idarecilerimiz iyi değerlendirirler. 2 oyuncu istedim, isimlerini de verdim. Bir tanesi santrfor, biri de 6 numara pozisyonu için. Bunlar geldiği takdirde gücümüze güç katacağız.

İLK GALİBİYETİMİZİ ÇORUM’DA ALMAK İSTİYORUZ

Maçımız haftanın başına alınmadı ama 3 gün sonra Çorum’da olacağız. Maçımız pazartesiye alınmadı. 500 kilometre gideceğiz. Orada da galip gelmek için oynayacağız. Rakip ayırt etmiyoruz. İlk galibiyetimizi almak için Çorum'da olacağız” şeklinde konuştu.