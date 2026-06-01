Alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki sağlık personeli R.A. akşam saatlerinde Kösedağ mevkiinden yamaç paraşütüyle havalandı.

Bir süre sonra paraşütünün dolaşması sonucu merkeze bağlı Çalyayla köyü Koparanceviz mevkiindeki dere yatağına düşen Aktaş, cep telefonuyla konum bilgisini paylaşarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olumsuz arazi şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmalarında ekipler, yaklaşık 5 saat sonra Aktaş'a ulaştı.

Soğuktan korunmak ve donmamak için bazı kıyafetlerini çıkardığı belirlenen Aktaş'a olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Araçların ulaşamadığı dere yatağından sedyeyle çıkarılan Aktaş, yaklaşık 1 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Aktaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Feci kazada hayatını kaybeden çift ve 10 yaşındaki kızları toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden çift ve 10 yaşındaki kızları toprağa verildi
İçeriği Görüntüle

21C63185 37Fe 4Def 8A31 295Fe5F9D467E98D34A3 4279 401C B86E Dcfc74Cb631F

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK