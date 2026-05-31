Nihat Can Ç. İdaresindeki 06 FBU 295 plakalı otomobil ile Osman B.'nin kullandığı 34 NT 1006 plakalı otomobil, İskilip-Çankırı Karayolu Atatürk Orman Çiftliği mevkiinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Şükrü B., Safure B., Seda Ç., Hilal Ayla Ç. ve Ata Alparslan Ç. yaralandı.
Ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu hayati tehlikesi bulunan Osman B., Şükrü B. ve Safure B., doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.