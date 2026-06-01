Alınan bilgiye göre 05 HF 426 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Çoraklık Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarparak ters döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde sürücüsünün araçta bulunmadığı tespit edildi.

Sürücünün kazanın ardından olay yerinden firar ettiği öğrenildi.

Kazada yaralanan olup olmadığı henüz belirlenemezken, polis ekipleri sürücünün kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

Kaza yapan araç, incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.