2015'de kurulan ve 2018 yılından itibaren de porofesyonel ligde mücadele eden Çorum Voleybol Spor Kulübü yeni sezon itibariyle artık altyapı da faaliyetlerine devam edecek. Bu sezon ligden çekilme kararı alan Çorum Voleybol Spor Kulübü'nde kurucu ve antrenör Ali Haydar Teke bugün yazılı bir açıklama yaparak destek verenlere teşekkür ederken, vermeyenlere ise sitem etti. Açıklamasının başında Çorum'u 5 yıllık süreçte ellerindeki imkanlar doğrultusunda başarıyla temsil ettiklerine vurgu yapan deneyimli antrenör, çok sayıda sporcuyu da profesyonel yaparak Türk voleyboluna kazandırdıklarını ifade etti.

Kendileri için başarının her zaman bir üst lige çıkmak olarak görmediklerinin de altını çizen Teke, "Çorum'da voleybol kültürünü oluşturmaya ve yaşatmaya çalıştık. 2015 de kendi kurduğumuz Çorum Voleybol Spor Kulübü ile ilk senemizde altyapıda yıldız kızlar Çorum şampiyonu olduk. Sonraki sene yine Küçük kızlar şampiyonluğu yaşadık. Bu iki sezonda da Bölgesel Lig'de A Takım seviyesinde kendi alt yapı sporcularımız ile ilimizi temsil ettik ve 2018-2019 senesinde 2.lige yükselerek şehrimizi temsil etmeyi başardık.

Bizim amacımız en başta da dediğim gibi Çorum'da kadın voleybolunu yaşatmaktı ancak olmadı. Daha doğrusu A Takım seviyesinde bir yere kadar oldu maalesef devamlılık sağlayamadık ve yalnız bırakıldık. 5 sezon sonunda çekilmek zorunda kaldık. Bu konuda çok dertliyiz çok fazla sitem edebilirim. Çorum'a yakışmayan bir pozisyondayız. Çorum'da voleybol sporu yapan kız çocukları 18 yaşını doldurduklarında A takım seviyesinde oynayabilecekleri takımları il dışında aramasın Çorum'un çocuğu Çorumda kalsın istedik ama bunu başaramadık ve kimseye anlatamadık. Çorum'da yöneticiler dışında herkes Voleybol sporunu seviyor, destekliyor ve gelişimi için çaba harcıyor. Bu yazıyı Çorum Voleybol antrenörü olarak yazıyorum. Kulüp yönetimine de sonsuz teşekkürler ediyorum. Bundan sonra bütün enerjimi alt yapı faaliyetlerine ayıracağım ancak alt yapı da çalıştığım sporcuya A Takım hedefi koymadan nasıl motive edebilirim o ayrı bir soru ve sorun olarak her zaman karşımda duracak. Çorum'un merkezde kadın voleybol takımı kaldıracak gücünün de potansiyelinin de olduğunu biliyorum. Play-Off oynadığımız sene tribünde yer bulamayan insanların olduğuna spor camiası şâhittir. Yerel yöneticilerimize ve siyasilerimize ince bir sitemdir. Sitemin nedeni şudur ki, biz Çorum'da voleybolu yaşatmak üst liglerde A takım seviyesinde temsil edilmeye çabaladıkça sürekli önümüze engeller çıkartıldı ve biz bu engelleri tek başımıza aşamadık. Engelleri aşabilmek için hep destek aradık ancak kimse destek olmadı. Sanırım voleybola özellikle de kadın voleyboluna bakış açısı değişmedikçe biz bu yolda mesafe kat edemeyeceğiz. Şuan dahi bir el uzatılsa herşey çok daha farklı olabilir ama kimse yine destek olmayacak biliyorum" dedi.

Açıklamasının sonunda 5 yıllık süreçte maddi manevi destek olanlara teşekkür eden Teke, "İlk senemizde her zaman yanımızda olan sayın CHP Meclis Üyesi Burçin Solmaz Polat'a, Büyük sıkıntılar yaşadığımız dönemde her daim bize destek olan o zamanki AK Parti İl Başkanı, şuan ise AK Parti Çorum Milletvekili olan Yusuf Ahlatcı'ya, CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz'a, bir dönem bize sponsor desteği veren Ahlatcı Holding'e, Atlas Grup'a ve BELTAŞ'a, ulaşımda destek veren Çorum Belediyesi'ne, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'a, Hasanpaşa MTAL Okul Müdürü Mustafa Güneysu'ya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Teke teşekkürün en büyüğünü de spor medyasına etti. Gerek altyapı, gerekse profesyonel ligde mücadele ederken kendilerine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Çorum Haber Gazetesi'nden Rıfat Kara ve Hüseyin Aşkın'a, Hakimiyet Gazetesi'nden Halil Öztürk'e de teşekkür etti.