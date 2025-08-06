Çorum Gençlik ve Spor Kulübü’nün Mustafa Özkadı başkanlığındaki yönetimin aldığı olağanüstü genel kurul kararı üzerine yapılan kongrede yeni yönetim belli oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen kongrede Şube Müdürü Erdoğan Şahinci başkanlığındaki divan kurulu Yakup Özgenç ve Sadık İstanbullu’dan oluştu.

Gündem maddelerinin okunup ibra edildiği kongrede, seçim maddesine geçildiğinde Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu başkanlığında divan kuruluna sunulan yönetim kurulu onaylandı. Aynı zamanda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı ve İskilip Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Arıcı, Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Şahan, güreş il temsilcisi ve aynı zamanda antrenör İsmail Bülent Tuzcu ve atletizm antrenöre Osman Pehlivan Çorum Gençlik ve Spor Kulübü’nün 5 kişilik yeni yönetiminde yer alan isimler oldular.

Öte yandan, yeni yönetim kendi arasında görev paylaşımı yaptı. Ferhat Arıcı başkan yardımcısı, İsmail Şahan sekreter, İsmail Bülent Tuzcu sayman olarak görevlendirilirken, Osman Pehlivan ise yönetim kurulu üyesi oldu.

Aslı Bayram, Gamze Değirmenci, İsmail Sonkaya, Nermin Koca ve Ali Haydar Teke yönetim kurulu yedek üyeleri olurken, Hüseyin Karakuş başkanlığındaki denetim kurulu ise Ali Akınalp ve Murat Çetinkaya’dan oluştu.

Feyyaz Veliledeoğlu